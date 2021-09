Schiacciato tra due lastre di marmo: morto operaio a Pietrasanta

Schiacciato tra due lastre di marmo. È stato trovato così questa mattina, poco dopo le 11.30, un uomo tra i 50 e i 60 anni. Ancora un incidente mortale sul lavoro, questa volta a Pietrasanta. L’uomo è deceduto all’interno di una ditta, la 2P Trading srl, di via Aurelia, nella provincia di Lucca.

Secondo una prima ricostruzione un operaio, è rimasto travolto dalle pesantissime lastre di marmo, per lui nessuna via di scampo. Sul posto l’automedica del 118. Intervenuti anche gli operatori della Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro della Asl (Pisll), oltre alle forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.