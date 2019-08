Roma, prende a schiaffi una infermiera del San Camillo: denunciato un 48enne

Lunedì 26 Agosto 2019, 11:28 - Ultimo aggiornamento: 26-08-2019 12:18

Ha minacciato verbalmente e poi colpito con uno schiaffo al volto una infermiera, all'interno dell'Ospedale San Camillo, ieri sera a Roma. Per questo i Carabinieri della Stazione Roma Porta Portese hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali e minaccia un 48enne romano, con precedenti penali, che al termine di una lite scaturita per futili motivi, ha prima minacciato e poi colpito con uno schiaffo al volto una infermiera, al momento libera dal servizio, che si trovava in compagnia di altre due colleghe che hanno assistito alla scena.La donna che ha riportato un trauma contusivo ad un occhio è stata visitata presso la stessa struttura ospedaliera.