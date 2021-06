Era esasperato dai continui schiamazzi notturni di alcuni giovani e, per allontanarli, ha lanciato una secchiata piena d'acqua sotto il balcone di casa. Fin qui, nulla di strano, se non fosse che nel secchio oltre all'acqua era presente anche della candeggina ed una ragazza è stata raggiunta agli occhi, finendo in ospedale. È accaduto la scorsa notte a Voghera (Pavia).

