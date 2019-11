Milano, Andrea muore a 34 anni dopo uno schianto in macchina: «Amava lo sport e i viaggi». L'amico sotto choc

Ultimo aggiornamento: 14:21

Tragico incidente ain viale Fermi nella notte tra sabato e domenica: un giovane di 34 anni,, residente a Milano, è morto in uno schianto tra la sua auto, un’Audi bianca, e due grossi alberi. Un dramma causato probabilmente dalla pioggia e dall’asfalto bagnato.L’Auto guidata da Andrea, che viaggiava insieme a un amico e suo coetaneo, ha sbandato ed è finita fuori strada: l’impatto con due alberi è stato pesantissimo dal lato del guidatore e il 34enne non ce l’ha fatta, morendo sul colpo. L’amico, sotto choc, è rimasto ferito ma non in pericolo di vita.Andrea era un ragazzo con tanti interessi e che praticava tantissimo sport: personal trainer di professione, aveva la passione per le moto, come si nota dalle foto sul suo profilo Facebook. Su quest’ultimo condivideva spesso le immagini dei suoi recenti viaggi, altra sua grande passione.