Schianto tra auto e furgone, due morti: Daniela aveva 37 anni, Loredano 70

Un grave incidente stradale è avvenuto stamattina nel pavese, lungo la circonvallazione di Gambolò: intorno alle 11 una Ford Fiesta si è scontrata con un furgone Mercedes. La conducente della Fiesta, Daniela Amolaro, una donna di 37 anni di Gambolò, è morta sul colpo: a perdere la vita anche il conducente del furgone, il 70enne Loredano Finotti, di Dorno. Finotti è morto a bordo dell'ambulanza sulla quale i sanitari avevano tentato a lungo di rianimarlo.



Coinvolta anche una terza auto, una Peugeot 308: ci sono anche altri due feriti, due giovani di 33 e 29 anni, in gravi condizioni, uno portato in elicottero a Niguarda e uno in ambulanza al San Matteo di Pavia. La strada è stata chiusa per permettere a polizia stradale e polizia locale di completare i rilievi.

