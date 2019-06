Giovedì 6 Giugno 2019, 15:32 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 16:07

Grave e tragico incidente stradale ieri sera nel torinese, nel comune di Rivalta: due giovani di etnia Rom di 22 e 24 anni,, sono morti dopo un terribile schianto. La Fiat Stilo su cui viaggiavano ha tamponato un’altra auto, una Fiat Panda, e si è ribaltata.Gravemente ferito anche un loro amico che era a bordo, un 31enne, ricoverato al Cto di Torino. Ha avuto un arresto cardiaco, da cui si è ripreso, e rischia di perdere la gamba destra. La prognosi è riservata. Ferito, ma non in gravi condizioni, e ricoverato all'ospedale San Luigi di Orbassano, anche l’uomo che guidava la Panda coinvolta nell’incidente: lo schianto è avvenuto sulla tangenziale sud di Torino all'altezza dello svincolo di Sito Interporto, e la Polizia stradale ha dovuto chiudere la carreggiata per due ore per consentire l’arrivo dei soccorsi.Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, i tre giovani andavano a forte velocità quando hanno tamponato la Panda. Nell'urto la Stilo si è ribaltata. Ci sono stati anche momenti di forte tensione: unè infatti arrivato sul posto per capire quanto era accaduto ai due ragazzi e ha invaso la carreggiata, costringendo la polizia a chiudere anche le altre corsie. Tutto è tornato normale solo a notte inoltrata, dopo il trasporto dei due cadaveri in ospedale a Rivoli.