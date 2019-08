Schianto a Ferragosto, Anya muore a 22 anni. Su Facebook la dedica a Nadia Toffa

Altra tragedia a Ferragosto, stavolta nel veneziano: una ragazza di 22 anni,, di origini ucraine ma residente a Meolo, è morta in un incidente stradale avvenuto proprio la notte di Ferragosto tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest.La giovane si trovava sedutaguidata da un coetaneo veneziano. Stando alle risultanze della Polizia stradale intervenuta sul posto, pare che l'auto dei due giovani abbia tamponato una Ford Fiesta di due padovani. Questa mattina un altro ventenne,, ha perso la vita in un incidente in Emilia Romagna: l'auto su cui viaggiava, guidata da un amico ha sbandato finendo contro il guard rail. L'amico, un 21enne è rimasto gravemente ferito.