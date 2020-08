Si schianta contro il guard rail e perde il motore della macchina

PORDENONE - Si è schiantato contro la cuspide del guard rail con un'auto presa a noleggio e l'ha distrutta. Un soldato americano è stato soccorso questa notte, lunedì 3 agosto, alle 4.57, sulla A28, al km. 8 in direzione Conegliano.



I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento e Pordenone sono intervenuti nel tratto tra Villotta e Azzano Decimo trovando uno scenario preoccupante: in seguito all'impatto, infatti, l'Opel Corsa guidata dal 44enne statunitense aveva perso il motore.



L'automobilista è stato portato all'ospedale di San Vito al Tagliamento dal 118 di Pordenone, le sue condisioni sono buone. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura per consentire alla Polizia stradale di Spilimbergo di procedere con i rilievi. Sul posto anche il personale delle Autovie Venete.