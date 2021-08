Schianto sul raccordo: ternano muore a 24 anni

TERNI - Un ternano di 24 anni, Massimiliano Raggi, è morto per le ferite riportate in un incidente che si è verificato nella notte lungo il raccordo Terni-Orte.

Per cause al vaglio della polizia stradale l'Audi condotta dal giovane ternano è finita fuori strada in uno dei punti dove i lavori in corso impongono il cambio di carreggiata. L'auto si è ribaltata più volte e il conducente è stato sbalzato dal mezzo. Soccorso dal 118 è stato portato in ospedale in condizioni disperate. Qualche ora dopo il suo cuore si è fermato. I rilievi sul tragico incidente sono affidati alla polizia stradale. «Una triste notizia, che ci ha colpito profondamente. Questa notte e' morto in un incidente stradale Massimiliano Raggi, figlio amatissimo del nostro Presidente Alberto Raggi. Siamo costernati. Tutti i 5000 volontari d'Italia della Gna si stringono interno alla famiglia».