Palla di fuoco infiamma il cielo d'Europa: meteorite record ripreso dalle webcam

Giovedì 29 Novembre 2018, 19:42 - Ultimo aggiornamento: 29-11-2018 19:53

Un'enormeche solca il cielo lasciando unadietro di sé. È quanto avvistato fra le ore 5.10 e 5.30 del 29 novembre nei cieli di molti paesi dell'Europa. Slovenia, Ungheria, Austria, Svizzera, Croazia, Slovacchia, Germania e diverse città del nord Italia hanno avuto la possibilità di assistere a questo bellissimo spettacolo.Ma di cosa si tratta? La palla di fuoco non era altro che un, ovvero un frammento roccioso giunto dallo spazio ed entrato in contatto con la nostra atmosfera. Il meteorite, a causa dell’attrito e dell’enorme surriscaldamento, si è dissolto in pochi secondi, riuscendo comunque a generare una splendida scia infuocata.Il fenomeno è durato solo pochi secondi, ma - grazie alle webcam di diverse piste da sci in particolare austriache - le emozionanti immagini della scia lasciata dal meteorite sono arrivate anche a chi non ha potuto godersi lo sow stellare in diretta.