Scioglimento del Comune di Vittoria, Tekra si difende: «Mai sottoposti a interdittiva antimafia»

Lunedì 30 Luglio 2018, 10:18

In merito alla decisione di scioglimento del Comune di Vittoria da parte del CdM, la Tekra srl sottolinea il proprio sconcerto per le pesanti inesattezze nelle informazioni diffuse, che ledono in maniera gravissima l’immagine aziendale.Tekra srl non è mai stata interessata da alcun provvedimento di interdittiva antimafia e non è mai stata coinvolta in alcun procedimento relativo al Comune di Vittoria. A tal proposito, si intende sottolineare che l’azienda è in possesso del rating di legalità, rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.Nel 2016, all’epoca dei fatti, Tekra ha abbandonato dopo pochi mesi il lavoro affidatole, perché economicamente non sostenibile. Per tale ragione, sono in corso contenziosi con richieste di risarcimento danni da parte di Tekra verso il Comune, presso i tribunali competenti. All’epoca dei fatti, l’amministratore Balestrieri fu ascoltato dal Gico, su richiesta del proprio avvocato Curcuraci, in qualità di persona informata dei fatti relativi ad assunzioni ex art. 6 ccnl Fise dei dipendenti del cantiere di Vittoria. La diffusione di notizie inesatte lede in maniera gravissima l’immagine dell’azienda, impegnata in prima linea nel difficile settore della raccolta dei rifiuti, con più di 20 Comuni serviti in Italia ed oltre 1000 dipendenti.