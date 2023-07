Scioperi nel settore aereo: 118 voli cancellati a Napoli

Saranno 118 sui 284 programmati i voli cancellati all’aeroporto di Napoli, (59 in arrivo e 59 in partenza) per effetto degli sciopero del settore aereo previsti domani dalle 10 alle 18.

A Napoli oltre agli scioperi del personale dipendente delle società di handling aeroportuale, dei lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, del personale dipendente aziende trasporto aereo e indotto, del personale navigante Vueling e del personale navigante tecnico della compagnia aerea Malta Air è prevista anche l'astensione del personale Enav (controllori di volo).

Durante lo sciopero dalle 10 alle 18 l'Enac (Ente nazionale aviazione civile) ha disposto un elenco di voli da assistere in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso:

Questi i voli:

Easyjet 4115 Napoli-Olbia

Easyjet 4116 Olbia-Napoli

Volotea 1436 Napol-Lampedusa

Volotea 1673 Pantelleria-Napoli

Ryanair 9413 Napoli-Trapani

Ryanair 4654 Napoli-Cagliari

Ryanair 9414 Trapani-Napoli

Ryanair 1660 Napoli-Alghero

Ryanair 1661 Alghero-Napoli

Fly Dubai 1682 Napoli-Dubairrivo