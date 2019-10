Sciopero venerdì 25 ottobre, bus e tram a rischio: orari e fasce di garanzia città per città

⚠️📢📢 VENERDI 25 OTTOBRE #SCIOPERO TPL DI 4H#ANM #NAPOLI Le https://t.co/GiHHI1GisB. USB - ORSA - FAISA CONFAIL hanno proclamato uno #Sciopero del Trasporto Pubblico di 4 ore per venerdì 25 ottobre 2019. Per orari e info di dettaglio 👉 https://t.co/XEwl3Obb3C pic.twitter.com/MRFPyr8fd9 — anm - Napoli (@anmnapoli) October 21, 2019

Martedì 22 Ottobre 2019, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2019 13:58

Sarà sciopero generale nazionale dei trasporti anche a Napoli. Convocato dai(Sindacato Generale di Base) e(Confederazione Unitaria di Base), lo sciopero previsto perriguarderà vari settori, sia pubblici che privati.In particolare a preoccupare è la garanzia del servizio deiin quanto lo sciopero riguarda tutti i mezziPer quanto riguarda i mezzi di superficie, autobus e tram, di seguito gli orari di sciopero nelle principali città italiane.L' Anm , Azienda Napoletana Mobilità, annuncia invece che a Napoli le organizzazioni sindacali Usb, Orsa e Faisa Confail hanno proclamato sciopero del trasporto pubblico locale per 4 ore: dalle 11 alle 15. L'eventuale sospensione del servizio delle linee dei bus verrà gestita nel rispetto delle fasce di garanzia e le corse torneranno agli orari regolari dopo circa mezz’ora dalla conclusione dell’agitazione. Per quanto riguarda la Linea 1 della metropolitana l'ultima corsa è fissata alle ore 10.26 e da Garibaldi alle ore 10.30. La circolazione dei treni riprenderà regolare con la prima corsa da Piscinola delle ore 15.14 e da Garibaldi alle ore 15.54 fino al termine del servizio.​Per le funicolari Centrale, Chiaia, Montesanto e Mergellina, invece, l’ultima corsa garantita al mattino in caso di adesione allo sciopero sarà alle ore 10.50. Il servizio riprenderà con la prima corsa pomeridiana delle ore 15.20.fa invece sapere che a Roma il trasporto pubblico sarà a rischio per 4 ore, dalle 20 a fine servizio. Lo comunica, in una nota, Roma Servizi per la Mobilità spiegando che la protesta riguarderà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Roma-Civitacastellana-Viterbo e Termini-Centocelle. L'astensione dal lavoro, con le stesse modalità, interesserà anche le linee periferiche gestite dalla Roma Tpl. Milano l'(Azienda Trasporti milanesi) ha fatto sapere che il trasporto pubblico in città di tram e bus sarà garantito fino alle 8,45 e poi dalle 15 alle 18, mentre le linee metropolitane viaggeranno fino alle 18. Torino lo sciopero riguarderà il personale aderente alla siglain forza alladi Moncalieri. La Ca.Nova ha assicurato l’intera percorrenza delle corse nelle seguenti fasce orarie: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15 per i servizi urbani e suburbani; da inizio servizio alle 8 e dalle 14.30 alle 17.30 per i servizi extraurbani. Per i mezzi in forza al'orario di garanzia sarà invece differente: dalle 5 alle 8 e dalle 13 alle 16.in adesione allo sciopero, le OO.SS. CUB Trasporti e SGB hanno proclamato l’astensione dal lavoro per le/i lavoratrici/lavoratori diGestioni S.r.l. con i seguenti orari: da inizio servizio alle 6, dalle 9.15 alle 11.45 e dalle 15.15 fino a fine servizio per il personale viaggiante; l'intero turno di lavoro per impianti fissi, operai ed impiegati.