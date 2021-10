Sciopero No pass, al porto di Trieste duemila persone: atmosfera tranquilla. Bloccato un varco a Genova

Sciopero portuali No Green pass, la diretta della giornata. Sono circa duemila le persone raggruppate davanti al Varco 4 del Porto di Trieste, luogo di ritrovo della manifestazione annunciata dal Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste. Non si tratta solo di portuali, molti riconoscibili dai giubbotti gialli, ma anche di tanti che non operano nello scalo. L'accesso fino a questo momento è stato consentito, ma i camion che arrivano, magari da oltre confine, si scoraggiano per la folla e tornano indietro. La situazione rimane tranquilla, l'atmosfera serena.

C'è stato qualche attimo di tensione quando Fabio Tuiach, ex consigliere comunale noto per le sue posizioni estremiste ed ex pugile, ha tentato di impedire a un'auto di entrare. Subito sono accorsi gli stessi lavoratori che lo hanno convinto a desistere e a far passare la vettura. La folla intorno, per allentare la tensione, ha intonato qualche canzone tipicamente triestina e subito dopo c'è stato uno scroscio di applausi.

Porto di Genova, presidio lavoratori blocca un varco

Un presidio di lavoratori sta bloccando le operazioni portuali al varco Etiopia, nel porto di Genova. Al momento l'operatività dello scalo è nulla. Al terminal nessun particolare problema. All'esterno della palazzina che ospita gli uffici permane il presidio dei lavoratori senza green pass mentre una cinquantina di camalli, che stamani stazionavano davanti ai cancelli, sono entrati.

Nel porto di Genova risultano operativi tra gli altri i varchi Albertazzi della Sech, il Vte di Psa, il varco di San Benigno. Il coordinamento lavoratori portuali Genova sta diffondendo un volantino che reca lo slogan "No green pas" "No dittatura" e invita a non entrare nello scalo.

Fedriga: «Porto di Trieste funziona»

«Il Porto funziona: ovviamente in alcuni passaggi ci saranno difficoltà e ranghi ridotti, ma funziona. Ho chiesto di tenere bassa la temperatura evitando scontri frontali per non danneggiare l'economia di un Paese, dato che danneggiare l'attività del Porto di Trieste significa danneggiare un grande numero di aziende che lavorano nell'indotto». Lo ha detto il presidente della Regione Fvg e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a SkyTG24.

Sbarra (Cisl): «Nessuna tensione»

«La giornata non è caratterizzata da tensioni o da contrapposizioni salvo qualche realtà lavorativa». Lo ha affermato il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra in merito a quanto sta avvenendo oggi con l'avvio dell'obbligo del green pass nei luoghi di lavoro, intervenendo a Rai News 24. «Bisogna evitare la radicalizzazione, del conflitto e accompagnare questa fase con il massimo di responsabilità: come sindacato abbiamo sempre considerato il green pass utile e importante per regole uniformi nei luoghi di lavoro nel pubblico e nel privato».

Porto di Napoli, attività regolari

Non si segnalano, al momento, problemi relativi all'introduzione dell'obbligo di Green pass al porto di Napoli. Situazione sotto controllo in uno scalo dove, come confermano le sigle di categoria, «la grande maggioranza dei lavoratori è vaccinata». Al momento nessun disagio e nessuna protesta.

Porto di Gioia Tauro, nessuno stop

Nessun blocco o problema particolare al porto di Gioia Tauro, il più grande scalo di import ed export italiano, in concomitanza con l'introduzione dell'obbligo del green pass. Tra il primo turno, scattato all'una e terminato alle 7 di stamane, e il secondo iniziato alle 7 e che si concluderà alle 13, si contano una sessantina di lavoratori su 280 totali che non si sono presentati perché sprovvisti del certificato verde. Al momento, da quanto riferito dai portuali, non sarebbero ancora disponibili i tamponi gratuiti messi a disposizione dalla Med Center Container terminal, probabilmente per problemi legati all'organizzazione del servizio.

Alle 10 è previsto un sit-in davanti al gate portuale, di adesione allo sciopero «No green pass» per chiedere al Governo di ritirare l'obbligo del certificato verde, con la presenza di un legale. La situazione è al momento tranquilla anche se il gate portuale è comunque presidiato da Carabinieri e Polizia di Stato.