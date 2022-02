Sciopero trasporti: oggi fermi bus e metro per 4 ore: la situazione nelle città

Giornata, mattinata per la precisione, di sciopero del trasporto pubblico. La protesta, indetta dal sindacato Usb a livello nazionale è iniziata questa mattina alle 8,30 e terminerà alle 12,30. A Roma sono interessate la rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Nord e anche collegamenti dati da Atac in sub-affidamento ad altri operatori), e le linee bus gestite dalla Roma Tpl. Possibili disagi anche sui collegamenti Cotral. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale. A Milano lo sciopero interessa le linee ATM tra le 8:45 e le 12:45”. Inoltre, per le linee AGI, “potranno avere ritardi o essere cancellate alcune corse. A Napoli lo sciopero sarà dalle ore 11.30 alle ore 15.30. Coinvolte le linee bus,metro e funicolari.

Al momento non sono segnalati particolari disagi in nessuna delle città coinvolte. A Roma e Milano il servizio metro non ha subito ripercussioni.

Sciopero 4 febbraio, stop trasporto locale: gli orari

«Negli ultimi due anni - si legge sul sito della Usb nella pagina dedicata alla mobilitazione - quelli della pandemia che ha piagato un Paese già debilitato, i lavoratori del trasporto pubblico locale sono stati le vittime sacrificali di un indecoroso balletto di provvedimenti contraddittori, in assenza di controlli e protezioni contro il contagio, sullo sfondo di un panorama di aziende allo sfascio per precise volontà politiche. L’unico, aleatorio strumento fornito ai lavoratori è stato l’introduzione dell’obbligo del green pass, individuato come magico toccasana per un settore che, invece di lavoratori-sceriffi del Covid, ha bisogno di investimenti cospicui, assunzioni e internalizzazioni».

È in corso lo sciopero del trasporto pubblico che si concluderà alle 12:30.

ttualmente, le metro A e B/B1 sono regolari, la metro C è chiusa. Sono regolari inoltre la ferrovia Termini-Centocelle, la ferrovia Roma-Lido e la ferrovia Roma-Viterbo metropolitana e regionale. In merito al servizio bus e tram sono possibili riduzioni di corse e/o sospensione di linee. Lo rende noto Roma servizi per la mobilità. (Com) NNNN