Sciopero dei trasporti pubblici domani 17 febbraio: Roma, Napoli, Milano, la situazione città per città. Fasce protette

Sciopero dei trasporti pubblici domani venerdì 17 febbraio in tutta Italia. L’organizzazione sindacale Usb (Unione sindacale di base) ha proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore: possibili disagi soprattutto per i pendolari. In questo primo sciopero dei trasporti pubblici del 2023 il sindacato rivendica rivendicare «la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri». La situazione a Roma, Milano, Napoli e altre città.

La nota dell'Usb: «L’assemblea nazionale delle delegate e delegati del 24 gennaio ha lanciato una ampia mobilitazione partendo dallo sciopero nazionale di 24 ore del settore del Trasporto Pubblico nella giornata del 17 febbraio 2023 e con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti nella giornata del 3 marzo 2023 per rivendicare la centralità dei Trasporti Pubblici e del ruolo degli Autoferrotranvieri, principali vittime della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione; del susseguirsi di rinnovi contrattuali “farsa” e di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti, per denunciare l’attuale emorragia degli addetti al settore su tutto il territorio nazionale quale palese testimonianza dell’indisponibilità dei Lavoratori a sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e della propria mansione tra pesanti carichi di lavoro, la gravosa responsabilità della mansione e le pesanti penalizzazioni economiche ulteriormente inasprite dall’attuale crisi economica».

Sciopero dei trasporti a Roma

Sciopero a Roma previsto per venerdì 17 febbraio 2023. L'agitazione nazionale del trasporto pubblico locale è stata indetta dal sindacato Usb. Nella Capitale la protesta interesserà sia Atac sia Roma Tpl. Per bus, tram, metropolitane e per la ferrovia Termini-Centocelle saranno possibili stop nelle fasce orarie dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio.

Come si legge sul sito di romamobilità, possibili ripercussioni potranno esserci anche sul servizio notturno. In particolare, nella notte tra giovedì e venerdì saranno a rischio le linee di bus "N", mentre nella notte successiva le linee "N saranno regolari, con possibili stop per le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e sulle corse notturne delle linee 38, 44, 61, 86, 170, 246, 301, 314, 404, 444, 451, 664, 881, 916 e 980. Ancora venerdì, sempre dalle 8,30 alle 17 e poi dalle 20 a fine servizio, l'agitazione proclamata dall'Usb interesserà anche le linee Cotral: bus extraurbani e ferrovie Metromare e Roma-Civitacastellana-Viterbo.

In Roma Mobilità i servizi al pubblico potranno non essere garantiti. Tra gli altri, lo sportello permessi di piazzale degli Archivi (Eur) e il contact center infomobilità 0657003. Possibili stop anche nelle attività del punto informativo di Termini e del check point bus turistici di Aurelia. Durante lo sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà comunque garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Inoltre nel corso dell’agitazione non sarà assicurato il servizio delle biglietterie Atac presenti in metropolitana; i parcheggi di scambio restano aperti. Il servizio delle biglietterie on-line sarà sempre attivo. A bordo di tutti i veicoli del servizio di superficie Atac e RomaTpl e in tutte le stazioni metro, va ricordato, è possibile pagare direttamente il biglietto utilizzando carte di credito/debito. Motivazioni della protesta, fanno sapere da Usb, le “politiche aggressive di governo e aziende contro il trasporto pubblico locale, le privatizzazioni selvagge, il carovita, la sicurezza e il salario”.

#Roma #viabilità #Atac #RomaTpl Venerdì sciopero nazionale del trasporto pubblico. A Roma e nel Lazio interessate Atac, Roma Tpl, Roma Mobilità e Cotral. Ecco orari e modalità. Primi disagi possibili giovedì notte sulle linee bus "n" 👇https://t.co/euggDclJeK pic.twitter.com/WcPD1kLJeR — Roma Mobilità (@romamobilita) February 14, 2023

Sciopero dei trasporti pubblici a Milano

A Milano le linea di metro, bus e tram (Atm) sono a rischio dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio. Possibili disagi anche alla funicolare Como-Brunate (dalle 8.30 alle 16.30 e dalle 19.30 a fine turno). Per quanto riguarda Trenord

Alla protesta potrebbero aderire anche i dipendenti di Trenord. Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord (Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord, la linea Brescia/Iseo – Edolo, le suburbane S2, S3 ed S4). Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete Rfi.

Si legge in una nota: «Potranno verificarsi ripercussioni sulle linee a gestione mista: S1 Saronno – Milano Passante – Lodi; S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate; S13 Milano Bovisa – Pavia. Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi - Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto - Bellinzona”». Nel caso di cancellazione dei treni, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituiti autobus no-stop tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1); Busto Arsizio Fs e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.«Durante le fasce orarie di garanzia viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine compresa tra le ore 06.00 e le ore 09.00; nella fascia pomeridiana, invece, tra le ore 18.00 e le ore 21.00».

Sciopero dei trasporti pubblici a Bologna

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express” (la monorotaia per l'aeroporto Marconi), il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 17 febbraio.

Sciopero trasporti pubblici a Napoli

A Napoli lo sciopero riguarda i i dipendenti Anm in servizio a metropolitana Linea 1, funicolari e autobus. Il servizio è garantito dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. «Le ultime partenze — spiega la società — vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero». Per la Linea 1: prima corsa mattinale da Piscinola alle 6.36 e da Garibaldi alle 7.16.

«In caso di adesione, ultima corsa mattinale da Piscinola alle 9.12 e da Garibaldi alle 9.16. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle 17.12 e da Garibaldi alle 17.52». L’ultima corsa serale è garantita da Piscinola alle 19.36 e da Garibaldi alle 19.40. Per il personale ferroviario Eav: lo sciopero è previsto dalle 9 alle 13.