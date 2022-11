Sciopero treni 1° e 2 dicembre, possibili ritardi ai collegamenti per 48 ore

Sciopero delle ferrovie il 1° e il 2 dicembre circoleranno regolarmente solo le Frecce e gli Intercity di Trenitalia nonostante lo sciopero del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in adesione a uno sciopero generale, dalle 21 di giovedì 1° dicembre alle 21 di venerdì 2 dicembre. Lo rende noto Fs, aggiungendo che «saranno garantiti» anche i collegamenti Regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21).

Nel resto della giornata, Trenitalia «si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti», con possibili modifiche al programma dei treni. Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie.

Autoferrotranvieri: stop 2 dicembre

Sciopero nazionale del personale Autoferrotranvieri - Internavigatori. Il giorno 2 dicembre 2022 è stato indetto anche uno sciopero di 24 ore del personale delle imprese a cui si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Autoferrotranvieri – Internavigatori. I servizi bus programmati in orario possono subire variazioni o cancellazioni.

Per i servizi in orario Trenitalia sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 (come da Orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com).

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Maggiori informazioni sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero sono disponibili sui canali digitali di Trenitalia o rivolgendosi al personale di assistenza clienti e presso le biglietterie.

Treni garantiti