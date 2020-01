Roma, scippata si sente male e ha un ictus: grave donna di 61 anni

Prima lo scippo poi il malore. E' gravissima una romana di 61 anni vittima di un ladro in via Giardinetti. L'uomo ha detto alla vittima che le erano cadute le chiavi. Solo una scusa per distrarla e per scipparle la borsa con dentro documenti e denaro. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. La 61enne ha accusato un malore, quindi ha chiesto aiuto dopo essere entrata inuna scuola. Ma è svenuta. Trasportata in ospedale è stata sottoposta d'urgenza a un intervento neurochirurgico: ora in coma farmacologico. Le sue condizioni al momento sono stabili. Sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato Casilino per risalire all'autore dello scippo.

