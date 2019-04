Scompare a 17 anni e chiama Chi l'ha Visto: «Il mio è un allontanamento volontario». La madre: «Plagiata da un uomo»

Mercoledì 3 Aprile 2019, 22:33 - Ultimo aggiornamento: 4 Aprile, 09:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il mio è stato un allontanamento volontario». A parlare è, la ragazza di 17 anni dell'astigiano che è scomparsa dalla comunità che la ospitava il 16 febbraio scorso. La mamma aveva contattatonella speranza di avere notizie di sua figlia minorenne e lanciando un appello. La giovane si è fatta viva proprio con la trasmissione di Rai Tre.La mamma, in collegamento telefonico durante la diretta, è venuta a conoscenza dell'esistenza di un messaggio audio della ragazza. «Sono parole molto dure, le vuoi ascoltare?», chiede Federica Sciarelli prima di mandare in onda la telefonata. «Voglio dire che il mio è stato un allontanamento volontario perché in comunità ero solo riempita di psicofarmaci. Mi tenevano con il consenso di mia madre e di mio padre, non il mio», dice la ragazza.«Io credo che sia stata plagiata da un uomo più grande di lei. Si trovava in comunità perché stava facendo del male a se stessa. Se n'è andata proprio ora anche se per lei era in serbo un tirocinio in un asilo e un altro lavoro in un maneggio. Lei ama i cavalli». Infine, la speranza della conduttrice di riuscire a parlare nuovamente con la ragazza.