È in stato di choc e si trova ricoverata da ieri sera all'ospedale di Grosseto, dove è stata trasferita, Marina Micalizio, la donna di 48 anni di cui era stata denunciata la scomparsa sull'isola d'Elba domenica scorsa e che ieri, durante la giornata di Ferragosto è stata trovata su un cumulo di scogli, vicino a Procchio (Livorno) dove sarebbe rimasta bloccata per quasi un giorno.

Il ritrovamento

Marina Paola Micalizio, figlia del superpoliziotto Pippo Micalizio è stata ritrovata dai soccorritori grazie a un avvistamento dal mare, mentre veniva perlustrata la costa nel tratto di scogli dove ieri mattina era stato ritrovato morto il suo cane. Proprio a causa del suo stato di choc, le autorità inquirenti non hanno ancora potuto ricevere una versione dei fatti da parte della donna, bisognerà aspettare che si riprenda. Al momento all'ospedale di Grosseto è ricoverata in osservazione presso la Medicina di urgenza.

La donna è residente a Milano e il soccorso, inizialmente, era stato classificato come un "allontanamento volontario" poiché non c'erano gli elementi per dubitare del contrario. Riguardo al cane, secondo le prime ipotesi sarebbe morto per annegamento, forse è finito in acqua dalle rocce nello stesso punto dove alla sua padrona è caduto il cellulare sulla spiaggia. Il telefono è stato trovato a breve distanza dalla carcassa del cane, che probabilmente potrebbe essere sottoposta ad accertamenti veterinari e scientifici.

Marina Micalizio, scomparsa sull'isola d'Elba: le ricerche