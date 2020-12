Scomparso da giorni, trovato morto in un canale: macabro ritrovamento a Fondi

Macabro ritrovamento, lunedì mattina, nella zona a mare di Fondi: lungo una stradina nell’area di Tumulito è stato rinvenuto il cadavere di un uomo. Giaceva all’interno di un canale di scolo, ampiamente compromesso dal prolungato contatto con l’acqua e gli agenti atmosferici.

La salma appartiene a un 45enne di nazionalità indiana, del quale secondo le ricostruzioni si erano perse le tracce da diversi giorni. Al momento da chiarire, le cause del decesso. Che, a giudicare da un primo esame esterno, è avvenuto con tutta probabilità in concomitanza con la scomparsa, o comunque poco dopo. Ad ogni modo, a caldo non sono stati riscontrati segni riconducibili a una morte violenta. L’ipotesi maggiormente accreditata, per ora, è quella che portata a una rovinosa caduta, magari avvenuta per via di uno stato psicofisco alterato, o in alternativa a un malore fatale.

Sul posto, una volta scattato l’allarme, lanciato da uno dei rari passanti, si sono portati gli agenti del Commissariato locale e i vigili del fuoco. Per veniere a capo dell’accaduto il pubblico ministero Antonio Sgarella ha disposto l’autopsia, con il corpo che a margine dei rilievi di rito è stato trasferito presso la camera mortuaria del cimitero comunale.

Ultimo aggiornamento: 13:50

