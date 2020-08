Si era allontanato da casa il 29 luglio, poi il nulla. Primo De Bortoli trovato morto in un casolare

PEDAVENA - È stato purtroppo ritrovato senza vita Primo De Bortoli, una squadra ne ha rinvenuto il corpo all'interno di un rudere in un'area a Ovest di Pian d'Avena. Hanno avuto l'esito più triste le ricerche del cinquantaseienne di Pedavena (Belluno), di cui non si avevano più notizie dal 29 luglio scorso, quando, zaino in spalla, era uscito a piedi dalla propria abitazione a Pedavena. Anche oggi una sessantina di persone hanno preso parte ai sopralluoghi concentrati nella zona di Pian d'Avena dopo una segnalazione che lo aveva indicato lì. Oltre al Soccorso alpino, Vigili del fuoco, Sagf, Carabinieri e Carabinieri forestali, con diverse unità cinofile.

Ultimo aggiornamento: 16:19

