Bimbo di 2 anni scomparso nella notte a Firenze: «Ci siamo svegliati e non era più a letto»

Giallo vicino a Firenze, dove un bimbo di poco meno di due anni è scomparso nella notte: ricerche sono in corso da alcune ore in località Campanara, nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), comune in mezzo in mezzo ai boschi del Mugello. Secondo quanto emerso, la zona, dove vive una ristretta comunità di persone tra cui la famiglia del piccolo, sarebbe raggiungibile solo attraverso una strada sterrata.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati