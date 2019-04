Scomparso a 16 anni: il telefono porta a Milano, foto sparite dai social

Domenica 14 Aprile 2019, 11:23 - Ultimo aggiornamento: 14-04-2019 17:04

Da Bologna a Milano, si allargano le ricerche di Younas El Khayar, il 16enne di Fossalta di Portogruaro sparito giovedì. Le ultime tracce del suo smartphone portano nel capoluogo lombardo, ma non è detto che il giovane abbia con sé il cellulare. Non è escluso infatti che lo smartphone gli sia stato rubato o comunque sia passato di mano. Di certo da ieri é sparita la sua foto dal suo profilo Facebook nonché da WhatsApp."Al cellulare non risponde - spiega il fratello, a casa con la mamma in apprensione - abbiamo notato che le foto sono state cancellate e non sappiamo per quale motivo. Mio fratello é sempre stato un ragazzo con la testa sulle spalle, anche solo per un ritardo chiamava per avvisarci. Gli chiediamo di contattarci per aiutarlo".Intanto proseguono le ricerche anche di Alex Gerolin, il 22enne di Portogruaro scomparso alla Brussa di Caorle. Da questa mattina le ricerche sono concentrate sulla località naturalistica.