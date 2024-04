Scontro tra bus a Roma, feriti 9 passeggeri: alcuni gravi. Bimba di due mesi e sua madre in codice rosso

Un autobus perde il controllo, si schianta contro un altro bus parcheggiato e poi contro un terzo mezzo pubblico, in movimento e pieno di gente: è di nove persone ferite, tra cui una bimba di soli 2 mesi con la giovane madre, e tanta paura il bilancio di un incidente avvenuto nel primissimo pomeriggio a Monte Mario, periferia nord di Roma, causato forse da un guasto a uno dei veicoli.

L'incidente tra bus

Lo chiariranno gli accertamenti disposti dalla Polizia Locale di Roma Capitale: intanto per i due autisti dei mezzi (che nello schianto hanno danneggiato anche due auto) sono stati disposti i controlli di rito per alcol e droga. L'incidente è avvenuto in via Cesare Castiglioni, vicino alla stazione ferroviaria di Monte Mario. A quanto ricostruito finora dai vigili, sul posto con sei pattuglie, l'autista di un bus della Roma Tpl (il 998) uscendo dal capolinea ha perso il controllo del mezzo, colpendo un altro bus Tpl in sosta e una macchina. Ma non è finita qui, perché il mezzo fuori controllo ha centrato un altro autobus, il 913 dell'Atac che stava passando in quel momento.

Lo ha travolto perpendicolarmente, sulla fiancata sinistra, e l'impatto è stato forte: i vetri sono andati in frantumi, e i detriti hanno danneggiato un'altra auto parcheggiata. Un segnale stradale è stato abbattuto, e anche un marciapiede sembra aver subito gli effetti dello schianto.

I feriti

I feriti in tutto sono 9, tra cui i due autisti dei mezzi in movimento: otto di loro sono stati portati in ospedale dal 118. Fortunatamente nessuno è in pericolo di vita: tra i quattro più gravi, in codice rosso, c'è una donna di 31 anni con la figlia di 2 mesi, portati al policlinico Gemelli. In codice rosso anche una 49enne ricoverata al Cristo Re e una 52enne al San Filippo Neri. Gli altri quattro sono stati portanti in vari ospedali in codice giallo, mentre qualche altro passeggero è stato visitato sul posto per escoriazioni o lievi contusioni. I vigili hanno sequestrato il bus Tpl, e non escludono che la causa dell'incidente possa essere stata un guasto tecnico.

Narco e alcol-test per i conducenti

La dinamica del resto potrebbe suggerire l'ipotesi del guasto perchèépiù testimoni hanno descritto l'incidente come causato «da una perdita di controllo del mezzo» da parte del conducente di Roma Tpl. Insomma, un bus come impazzito che si schianta contr gli altri bus. Gli accertamenti comunque sono in corso.

Le parole del sindaco Gualtieri

«Sto seguendo con apprensione l'incidente di Monte Mario - ha commentato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - In attesa di capire le dinamiche dell'incidente, voglio esprimere tutta la mia vicinanza e quella della città ai feriti e alle persone coinvolte». «Sono vicina alla neomamma e alla neonata di due mesi che sono rimaste ferite nell'incidente di Monte Mario - ha affermato la presidente della commissione capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli - Ci auguriamo che possano essere al più presto accertate e chiarite le cause dello scontro tra i due mezzi e che, soprattutto, tutti i feriti siano fuori pericolo. Il nostro abbraccio più forte va alla neomamma e alla sua bambina: Roma è con voi».