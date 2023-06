Scontro frontale sulla Litoranea: ferite due donne e una 15enne

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di oggi al km 18 di Strada Litoranea, nel territorio di Sabaudia. Per cause ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, un'auto con a bordo una madre e sua figlia di 15 anni avebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, centrando in pieno un'altra macchina guidata da signora che proveniva nell'altro senso, in direzione Sabaudia.

Per ciascuna delle tre donne si è reso necessario il trasporto in ospedale, due di loro nei nosocomi di Latina e Terracina e un'altra in eliambulanza a Roma, viste le ferite e i traumi riportati.



Sul posto due pattuglie di Polizia Stradale del Distaccamento di Terracina per i rilievi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per i rilievi e poi riaperta.