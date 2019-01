CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 31 Gennaio 2019, 09:09

«Maturità alla napoletana: per il diploma bisogna andare a Napoli, dove tutto è più facile». Il titolo da battuta della trasmissione d'inchiesta «Falò», mandata in onda dalla televisione della Svizzera italiana, la RSI, che racconta una vicenda davvero particolare, quella che sta coinvolgendo 54 studenti del Canton Ticino, ragazzi che curiosamente sono tutti in lizza per il conseguimento del diploma presso l'istituto privato di secondo grado paritario Papi, a Pomigliano, cioè 850 chilometri a sud del ricco e certamente più che fornito di servizi scolastici cantone elvetico.IL VIAGGIOMa che cosa avrà spinto i giovanotti svizzeri a volersi recare così lontano e per giunta nella tanto vituperata provincia di Napoli per ottenere a giugno l'agognato pezzo di carta? Secondo la RSI il motivo sarebbe che al «Papi» di Pomigliano i diplomi sono facili, che «basta pagare». Frasi che non stupiscono più di tanto gli addetti ai lavori visto che di scandali sui diplomifici ne è piena la Campania, soprattutto la provincia di Napoli appunto. C'è però da sottolineare che al momento l'istituto Papi non è sotto inchiesta della magistratura.L'INCHIESTAMa la trasmissione «Falò» ha fornito una ricostruzione della storia, utilizzando anche testimoni che non si capisce bene fino a che punto siano attori o veri protagonisti della vicenda. «Siamo andati all'istituto paritario Fogazzaro di Lugano le parole attribuite dal programma televisivo agli studenti privatisti ticinesi - lì ci hanno detto che dobbiamo andare al Papi di Pomigliano se vogliamo avere senza problemi il diploma». Quest'anno all'istituto privato pomiglianese si sono iscritti 54 svizzeri. Un altro centinaio sono i campani che già lo frequentano. Grazie a un accordo bilaterale con Berna i diplomi italiani sono equiparati a quelli della nazione alpina. Da qui la decisione degli svizzeri di recarsi nel Napoletano. Secondo la RSI però c'è qualcos'altro dietro questa strana emigrazione al contrario. «A Napoli un diploma costa intorno ai 3mila euro: basta pagare e te ne vai col titolo», le dichiarazioni emerse dalla tv, che parla pure di «esami truccati con foglietti volanti» e di «ispettori ministeriali che fanno finta di non vedere quel che succede tra i banchi». I giornalisti della RSI hanno chiesto spiegazioni ai responsabili del Papi. Inutilmente. A ogni modo ieri i titolari della scuola paritaria hanno risposto così al nostro giornale: «Il Canton Ticino e la televisione RSI dovranno prima chiarire la loro posizione e poi diremo la nostra». Azioni legali in vista, dunque. I reporter elvetici si sono poi recati dal sindaco di Pomigliano, Raffaele Russo.