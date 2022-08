«Lui stasera muore». È questo il grido ripetuto che Claudio e la ragazza sentono mentre sono a un campetto di Catania. Mentre giocano a basket scoprono un tradimento. «Lui stasera muore», si sente dire da lontano da un uomo a una donna. Il video, registrato dal ragazzo, è stato pubblicato su Tiktok e ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni.

Matrimonio finisce male, sposo non si presenta e manda l’amante a dirle che ha scelto l’altra

Scoprono tradimento al campetto, il video

Claudio registra mentre si diverte con la ragazza a giocare a basket. Il cellulare è posizionato sotto il canestro, in modo che li inquadri. Ma, all'improvviso, accade l'inaspettato. Si sente urlare da lontano: Lo sapevo . La voce dell'uomo si sente più volte. A quel punto la fidanzata intuisce che è successo qualcosa tra una coppia. «Ok, lei l'ha tradito», dice a Claudio. Poi si sente il rombo di una moto e l'uomo che dice ancora in dialetto "dammi il numero".

L'ironia sui social

«Quante volte l’hai visto?», si domanda ironicamente Cristina. Mentre Eleonora "sente" il dolore di lui. C'è poi chi, come Teresa, non si dà pace: "Ma perché non si arrabbia con la tipa, ma si arrabbia con l'amante?!?!?!".