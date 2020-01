Arturo Scotto, ex deputato Leu, aggredito a Venezia da neofascisti: «Inneggiavano al Duce»

Arturo Scotto, ex deputato di Articolo Uno, è stato aggredito ieri sera da alcuni neofascisti in piazza San Marco a Venezia durante i festeggiamenti del Capodanno. Una denuncia è stata presentata stamani ai Carabinieri. A raccontare la vicenda, sulla propria pagina Facebook, è stata la moglie del politico, Elsa Bertholet: «Un gruppo dietro di me - scrive - canta 'Anna Frank sei finita nel fornò, mi giro: 'Ragazzi basta!', si mettono a urlare: 'Duce, ducè con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare ... e boum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono». Accertamenti sono in corso, secondo quanto ha appreso l'ANSA, da parte della Polizia locale e delle forze dell'ordine che ieri sera presidiavano la piazza.

Le reazioni

Tante le reazioni di solidarietà e di indignazione l'aggressione all'ex parlamentare. «Ho parlato con Arturo Scotto che mi ha raccontato dell'aggressione subita a Venezia. A lui, alla famiglia e al coraggioso ragazzo che ha provato a fermare i giovani fascisti va la mia solidarietà e un grande abbraccio». Così il senatore Pietro Grasso (Leu) in un post su Facebook. «I rigurgiti fascisti e antisemiti non possono essere tollerati. Lo sdoganamento verbale dell'odio e della violenza porta a fatti come questi. I responsabili vengano al più presto trovati», commenta il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro. «É ora che lo Stato reagisca con forza e determinazione. Basta con i fascisti, subito», scrive su twitter Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

«Atto vile»

«Auspichiamo fortemente che le forze dell'ordine assicurino presto alla giustizia gli autori di questo vile atto di violenza», il commento dell'Anpi. uno sfregio anche alla storia e alla cultura di questa città. «Uno sfregio anche alla storia e alla cultura di questa città. Si conferma la necessità di continuare a riempire ogni spazio di convivenza con forza di testimonianza democratica», così il sottosegretario con delega all'editoria, Andrea Martella.

