Nuovo scramble degli Eurofighter dell'Aeronautica Militare: intercettato aereo olandese che aveva perso contatti

Domenica 23 Settembre 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 18:45

Ennesimo scramble questa mattina per gli Eurofighter dell'Aeronautica Militare che hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato per intercettare e controllare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo.Verso le 11.40 due caccia del 51° Stormo di Istrana sono decollati per intercettare un velivolo GLASS monomotore ad elica di nazionalità olandese che era decollato dalla Polonia ed era diretto a Voghera. Dopo pochi minuti dal decollo, i due caccia intercettori hanno raggiunto l'aereo olandese. Hanno quindi accertato visivamente che non c’erano condizioni di emergenza e hanno fatto rientro alla base di Istrana.La missione operativa è stata attivata a seguito dell'ordine di "scramble" pervenuto dal Combined Air Operation Center di Torrejon, ente Nato responsabile per la sorveglianza dei cieli nell'area, e si è svolta sotto il controllo delle sale operative del sistema di sorveglianza e difesa aerea dell'Aeronautica Militare.