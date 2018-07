Scritte razziste compaiono sui muri, e i cittadini scendono in strada per trasformarle in murales

Scritte razziste ma la città si ribella a modo suo. Scritte omofobe e razziste, accompagnate da svastiche, sono state realizzate ieri da ignoti a Viareggio (Lucca). In un caso è stato scritto anche

W Salvini

.

Al rogo i gay e i negri

o

Al rogo gay-rumeni negri-rom

La comunità in poche ore ha coperto l’orrenda scritta omofoba e razzista con un murales colorato “Refugees Welcome“ si legge sul muro. A realizzarlo sono stati gli attivisti del Cantiere Sociale Versiliese e dell’officina Dada Boom. Il sindaco della città, Giorgio Del Ghingaro, ha condiviso su Facebook le foto del “prima e dopo”.

si legge sul muro esterno di uno stabile e di un altro immobile. Immediate sono partite le indagini per risalire agli autori da parte del commissariato di polizia di Viareggio e della digos di Lucca. Disappunto e sconcerto da parte della cittadinanza che subito si è ribellata e ha risposto in modo pacifico ma efficace.