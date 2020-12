Scuola e Covid: differenziare orari di accesso e potenziare i trasporti. Il documento per ridurre i rischi

Incremento sensibile nell’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (treno, tram e bus, metropolitana, pullman e corriera) tra le fasce di età con più di 14 anni rispetto a quelle più giovani (0-13 anni). Infatti, le percentuali dell’utilizzo di tutti i mezzi di trasporto pubblico negli ultraquattordicenni sono circa pari al 60%, mentre per gli studenti al di sotto dei 13 anni raggiunge circa il 18%. Se si esplorano i risultati del trasporto pubblico, tra i mezzi maggiormente utilizzati dagli studenti si registrano pullman e corriere con il 29,7% nella fascia di età 14-17 anni; seguono tram e bus con percentuali comprese tra il 17% ed il 20% nelle fasce da 14 anni a 34 anni. Il treno risulta essere maggiormente utilizzato nella fascia di età 20-24 anni (18,5%) e la metropolitana risulta essere preferita maggiormente dagli studenti di 20 anni e oltre con percentuali all’incirca del 14%. Che fare per la sicurezza degli studenti nel ritorno a scuola durante la pandemìa di Covid? Bisogna differenziare gli orari di accesso rispetto alle fasce orarie di punta potenziando l'offerta di trasporto pubblico, anche attraverso l’impiego di mezzi aggiuntivi di superficie resi disponibili dal privato.

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Vaccino Covid, allarme allergie: a rischio uno su 100mila L'EPIDEMIA Vaccino Covid, la Campania pronta a partire il 15 gennaio IL LOCKDOWN Natale, Faq Dpcm: ricongiungimenti, genitori separati e figli,...

Nel Documento tecnico sulla gestione del rischio di contagio da Sars-Cov-2 nelle attività correlate all’ambito scolastico con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, appena curato dall’Inail, assieme all’Iss, intendono dare un ulteriore contributo su una tematica molto importante quale le attività correlate all’ambito scolastico che possono rappresentare una rilevante occasione di contagio per gli studenti e più in generale per la comunità. La finalità di questo documento, acquisito dal Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 4 dicembre 2020, è fornire dati ed elementi utili per la riflessione e il dibattito sulle attività correlate all’ambito scolastico, con particolare riferimento al trasporto pubblico locale, insieme a indicazioni operative e pratiche anche nell’ottica della prospettiva concreta di riavvio delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Ultimo aggiornamento: 10 Dicembre, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA