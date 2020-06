Decreto Scuola, oggi il voto finale dopo la bagarre alla Camera

​Scuola, oggi alle 11.30 ci sarà il voto finale sul decreto dopo la bagarre avvenuta ieri alla Camera dei Deputati. Dopo una interruzione per la santificazione dell'aula, infatti, ieri notte è ripresa la seduta della Camera che esamina il decreto scuola. La maratona in Aula è proseguita tutta la notte, con una ulteriore interruzione per una nuova santificazione. Bagarre in Aula ieri sera dopo uno striscione della Lega con la scritta 'Azzolina bocciata'.

Scuola, in aula con la mascherina e lezioni anche nei cinema

Decreto scuola, bagarre in Aula. Striscione Lega: «Azzolina bocciata». Seduta sospesa, oggi il voto







