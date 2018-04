Scuola materna devastata: i tre autori identificati hanno 12 e 13 anni

Mercoledì 11 Aprile 2018, 15:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un gruppetto di ragazzi sarebbe responsabile della devastazione della scuola materna di Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo) avvenuta il 2 aprile scorso: i carabinieri ne hanno identificati 4, tra cui tre hanno meno di 14 anni, uno 19, tutti di origine straniera. Il 19/e è stato denunciato, gli altri tre, età 12 e 13 anni, non sono imputabili: il loro caso è stato segnalato alla magistratura minorile. Le indagini proseguono per individuare altri ragazzi che avrebbero fatto parte del gruppo. Danneggiamento aggravato e di interruzione di pubblico servizio i reati per i quali è scattata la denuncia: la scuola materna, a seguito dei danni subiti, per i quali non è coperta da assicurazione, è stata chiusa una settimana. Gli autori dei danneggiamenti, entrati nell'asilo da una porta che si presume fosse stata lasciata aperta, spaccarono apparecchiature elettroniche, finestre e mobili, svuotarono gli estintori nei vari locali e imbrattarono muri, lavoretti dei bambini e pavimento con salsa di pomodoro prelevata dalla zona mensa, fuggendo poi dopo l'allarme dato da alcune persone che risiedono vicino all'asilo.