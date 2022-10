Scuolabus con 9 bambini finisce dentro al canale: ubriaco l'autista, è stato denunciato

Alla guida di uno scuolabus con nove bambini a bordo, completamente ubriaco, è finito in un canale di Minerbe, nel veronese. Tutti feriti i piccoli passeggeri, compreso l’autista già denunciato per guida in stato di ebbrezza, ma senza gravi conseguenze. L'uomo, che è stato denunciato e a cui è stata ritirata la patente, ora rischia di finire sotto processo, perché la tragedia è stata sfiorata solo per un benevolo caso del destino.

Lo scuolabus, infatti, stava per scontrarsi con un altro mezzo proveniente dal senso di marcia opposto, un'auto sfiorata, che si è dileguata nel nulla. Ai carabinieri, in un primo momento, l'autista ha raccontato di aver dovuto compiere una manovra brusca, finendo nel canale, proprio per evitare l'impatto frontale. Ma all'ingresso in ospedale è stato sottoposto anche all'alcol test ed è lì che è cambiata la versione dei fatti.

Nel sangue aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, una concentrazione molto elevata, visto che secondo la normativa, il limite per gli autisti professionali e gli operatori di trasporto deve essere zero, senza alcun margine di tolleranza. Ora si attendono anche l'esito dell'analisi sull’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, che se positivo, aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'autista. Nei suoi confronti, infatti, potrebbe scattare una denuncia per lesioni personali stradali. Per fortuna, oltre alla paura, per i piccoli studenti nessuna grave conseguenza.