Sindaco ma anche autista di scuolabus. Accade a Montallegro, comune di 2.500 abitanti in provincia di Agrigento, dove manca l'autista per il servizio scuolabus: così il sindaco Giovanni Cirillo, che è in possesso

della patente di guida per questa specifica tipologia di mezzi, ha iniziato a supplire alla carenza dell'ente.

L'impegno, secondo quanto spiega l'assessore Giuseppe Cinquemani, proseguirà per tutto l'anno scolastico, fornendo quindi un servizio molto utile alla piccola comunità.

