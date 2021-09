Scuolabus speronato dal camion rifiuti: autista ferito, spavento per l'unico bambino a bordo

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Incidente allo scuolabus a Cesarolo, comune di San Michele al Tagliamento, lungo la via Malamocco, oggi 14 settembre, verso le 14.40. Ferito l'autista, solo tanto spavento ma nessun danno fisico per un ragazzino, l'unico rimasto a bordo. Lo scuolabus di Atvo, al servizio delle scuole elementari del paese, stava completando il giro di trasporto degli alunni alle rispettive abitazioni. Nel bus era rimasto un unico ragazzino. Da una stradina secondaria, alla sinistra rispetto il senso di marcia del bus, è uscito un camion di asporto rifiuti di Asvo che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la linea di mezzeria, andando a colpire il bus sulla parte anteriore sinistra. Un impatto violento che ha fatto sbalzare lo scuolabus alla sua destra, finendo la corsa contro la base in cemento di un vecchio guard-rail: l'impatto ha impedito che il mezzo potesse finire nel canale. L’autista è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso per alcune ferite guaribili in pochi giorni.

