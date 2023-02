Scuole chiuse domani in Calabria, Sicilia e Molise per allerta meteo: da Catania a Reggio, l'elenco delle città

Meteo, una forte ondata di maltempo sta per investire il Sud, in particolare la Sicilia e la Calabria. Per questo la Protezione civile ha deciso di diramare un avviso di allerta meteo rossa per forte maltempo su settori della Sicilia e un avviso di allerta meteo arancione e gialla su parte della Calabria per la giornata di giovedì 9 febbraio. In molti comuni di queste due regioni le scuole rimarranno chiuse. Ecco l'elenco completo delle città.

Molise, arriva la neve

Maltempo con neve anche in Basso Molise. La coltre bianca ha interessato nel pomeriggio di oggi Larino, Santa Croce di Magliano e i paesi vicini. Nevicate anche a Casacalenda (Campobasso). Brusco calo di temperature sul litorale e pioggia a Termoli. Il sindaco Giuseppe Puchetti del centro frentano e Sabrina Lallitto primo cittadino di Casacalenda hanno annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani 9 febbraio, a causa della neve. A Petacciato (Campobasso) l'amministrazione comunale ha reso noto l'attività di mezzi spargisale per domani mattina nei punti critici del paese per scongiurare il pericolo dovuto al ghiaccio sulle strade.

Allerta rossa in Sicilia

Tutte le scuole di ogni ordine e grado di Troina, nell'Ennese, compreso l'asilo nido 'Madre Teresa di Calcuttà, domani resteranno chiuse. Lo dispone un'ordinanza del sindaco Fabio Venezia, «a tutela e salvaguardia della pubblica e personale incolumità dei cittadini e degli studenti». La disposizione arriva a seguito dell'allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile per tutta la Sicilia orientale.

Maltempo sulla Calabria

Allerta arancione dalla mezzanotte di oggi fino alla stessa ora di domani su Reggio Calabria e su tutto il territorio della città metropolitana. Lo ha comunicato la Protezione civile regionale. E' previsto, secondo quanto riferito nel messaggio di allertamento, il rischio di temporali e possibilità di nubifragi con rischi di esondazione di corsi d'acqua e danni da precipitazioni intense oltre a nevicate nelle zone collinari. Previsti anche venti forti e mareggiate sulle coste esposte. Il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria Paolo Brunetti ha disposto, per questo, la la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado.

«La Protezione Civile comunale, che monitorerà l'evolversi della situazione - è detto in una nota del Comune - raccomanda di evitare si stazionare nei pressi di corsi d'acqua, o in prossimità di arenili, evitare di percorrere sottopassi anche se parzialmente allagati, non sostare o stazionare sotto alberi o edifici che presentano evidente stato di ammaloramento delle facciate. Per ogni necessità sono attivi i numeri di emergenza nazionali 112, 113, ed il numero della sala operativa della Polizia Locale 0965 53004. La Protezione Civile Comunale e la Polizia locale monitoreranno l'evolversi della situazione».