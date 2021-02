Scuole chiuse a Enna fino al 13 marzo: «Troppi casi tra docenti e alunni»

Scuole chiuse a Enna fino al 13 marzo. Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Maurizio Dipietro che prevede la sospensione della didattica in presenza nelle «istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni universitarie, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (Iefp), negli Istituti tecnici superiori (Its) e nei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts)». Stop anche ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e a quelli delle scuole dell'infanzia.

L'ordinanza arriva dopo una nota del dipartimento prevenzione dell'Asp 4 di Enna - Gruppo operativo Covid, nella quale si dà atto della «mutata situazione epidemiologica, con un incremento sensibile dei casi di positività, dovuti alla presenza in ambito scolastico del personale e degli alunni». Un incremento che «attiene indifferentemente tutte le fasce d'età della popolazione scolastica» e che ha visto già la sospensione temporanea dell'attività didattica di cinque classi in cinque diversi istituti e della scuola dell'infanzia.

