Scuole chiuse domani a Cagliari per maltempo: allerta arancione in Sardegna

Scuole chiuse a Cagliari dopo la bomba d'acqua che si è abbattuta oggi su tutta la provincia. Il sindaco del capoluogo sardo Paolo Truzzu ha disposto la chiusura delle scuole cittadine di ogni ordine e grado per domani lunedì 15 novembre. L'ordinanza è stata emanata per consentire le verifiche sulla sicurezza degli stabili scolastici dopo le incessanti piogge che hanno creato disagi e allagamenti in città.

«Si invitano i cittadini a limitare al massimo gli spostamenti dalla propria abitazione in considerazione dello stato di diverse strade ancora allagate - si legge in una nota del Comune - Le squadre della Protezione civile stanno provvedendo alle operazioni deflusso delle acque e la Polizia Locale sta vigilando sulla sicurezza della circolazione stradale».

«Anche nell'abitato di Pirri si sono registrate forti criticità nonostante la recente manutenzione delle caditoie e lo svuotamento delle vasche di laminazione», fa sapere ancora l'amministrazione comunale.

Allerta arancione in Sardegna

Passa da gialla ad arancione l' allerta meteo diffusa ieri dalla Protezione civile regionale per l'ondata di maltempo piombata sulla Sardegna dove si registra anche un anziano disperso nel Sulcis. «Il maltempo ha investito in pieno tutto il Sulcis - ha detto all'Ansa il direttore generale della Protezione civile Regionale, Antonio Belloi - i quantitativi di pioggia che avevamo previsto sono già caduti. Visto che continuerà a piovere in maniera diffusa su tutta l'Isola e vista la fragilità del territorio si è alzato il livello di allerta. Stiamo monitorando costantemente la situazione».

L' allerta arancione per rischio idrogeologico sarà in vigore sino alle 23,59 di lunedì 15 novembre 2021 anche nella zona del Campidano. Le due giornate - quella di oggi e quella di domani - saranno caratterizzate da piogge intense e temporali, fa sapere la protezione civile. Per lo stesso arco temporale, la zona di Cagliari sarà interessata anche da una Criticità Ordinaria, con Allerta Gialla per rischio idraulico.