Neve a Foggia e sulla Murgia: scuole chiuse e allerta gialla su tutta la Puglia

Prima neve anche in Puglia, in provincia di Foggia, dove c'è stato un crollo delle temperature nella notte. Fiocchi di neve in molti comuni del subappennino dauno, da Celle San Vito a Faeto, passando per Anzano di Puglia, Deliceto e Accadia. Nevischio anche nell'area garganica di San Marco in Lamis e Monte Sant'Angelo. Al momento - informano i vigili del fuoco - non si registra alcun disagio nella viabilità.

Scuole chiuse

Scuole chiuse a scopo precauzionale.

I sindaci di alcuni comuni dei Monti dauni - Monteleone di Puglia, Anzano e Faeto - hanno disposto la chiusura delle scuole. La neve aveva imbiancato gran parte del territorio della provincia di Foggia a novembre del 2023.

Primi fiocchi di neve sulla Murgia del nord Barese, tra Minervino Murge e Spinazzola. Non si registrano disagi alla viabilità e le scuole sono regolarmente aperte. Nelle zone che circondano Minervino, la neve si è posata sui campi e sulle strade che sono comunque percorribili. A Spinazzola i fiocchi hanno imbiancato vie e tetti senza creare disagi alla popolazione che oggi festeggia il proprio patrono San Sebastiano. A causa della festa patronale qui le scuole sono chiuse.