Sea Eye con 64 migranti si dirige verso Lampedusa. Salvini: «Diffidata da entrare in acque italiane»

«Altre vite messe a rischio da una Ong straniera, partita da acque libiche in direzione Italia: il nostro governo ha scritto al governo tedesco perché si faccia carico del problema e dal Viminale abbiamo diffidato la nave dall'entrare nelle acque italiane».

La nave Sea Eye , che ieri ha recuperato 64 migranti al largo della Libia , si sta dirigendo in direzione di Lampedusa a quanto si evince dai tracciati radar e a quanto confermano fonti informate. Dopo essersi diretta a nord la Alan Kurdi, da qualche ora la nave ha puntato il timone verso ovest e si trova a circa 30 miglia da Lampedusa. Il vicepremier Matteo Salvini ha subito diffidato la nave a entrare in acque italiane:A quanto si apprende, la nave avrebbe chiesto al centro di coordinamento marittimo italiano l'indicazione del porto sicuro. Nella notte, quando si trovava in acque Sar maltesi, lo aveva chiesto alle autorità della Valletta.