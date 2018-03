Segreti rivelati ai detective privati per denaro: poliziotto interdetto

Domenica 25 Marzo 2018, 21:23

Un ispettore superiore di Polizia del commissariato di Senigallia avrebbe intascato migliaia di euro da un'agenzia investigativa di Modena per fornire informazioni su persone da assumere in una ditta, sempre modenese, ottenute mediante l'accesso abusivo al sistema informatico del Ministero dell'Interno. Per le accuse di corruzione, accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreto d'ufficio, la squadra mobile di Ancona ha eseguito un provvedimento di interdizione di otto mesi dal servizio nei confronti dell'ispettore, che è stato anche sospeso dal Questore di Ancona a seguito dell'avvio di un procedimento disciplinare. Gli agenti ne hanno perquisito l'ufficio e l'abitazione; contemporaneamente la Mobile di Modena ha compiuto altre perquisizioni nella città emiliana. L'indagine, coordinata dai pm di Ancona Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, va avanti da un anno e conta una decina di indagati.Alla notifica della misura emessa dal gip di Ancona Carlo Cimini è seguito il ritiro del tesserino, della pistola e del tesserino di servizio dell'ispettore. Durante le perquisizioni i poliziotti della Mobile, guidata da Carlo Pinto, hanno anche sequestrato il computer dell'indagato, alcune pennette usb e il cellulare attraverso i quali avrebbe compiuto gli accessi al sistema informatico della polizia - che sarebbero state centinaia ogni mese e non attinenti ad indagini di sua competenza - e tenuto i contatti con l'agenzia investigativa di Modena. «Stiamo studiando le carte per smontare le accuse - dice il difensore avv. Federica Guarrella in vista dell'interrogatorio che ancora non è stato fissato - ancora non abbiamo visto tutte le carte. Il mio assistito respinge le accuse». L'ispettore è indagato anche per truffa ai danni delle assicurazioni, falso ideologico e materiale. Tali addebiti, che non riguardano la misura interdittiva, sono relativi ad altre risultanze in cui gli investigatori si sono imbattuti mentre indagavano sul 'trafficò di informazioni.Secondo l'ulteriore accusa, l'ispettore avrebbe presentato diverse denunce di atti vandalici su auto sulla base di dati forniti da un carrozziere dell'Anconetano per poi spartirsi con lui i risarcimenti: l'ipotesi investigativa è che il carrozziere e l'ispettore, senza il conforto diretto della testimonianza del danneggiato, abbiano contribuito a formare atti falsi anche all'insaputa dei proprietari delle auto. Le indagini sono comunque in corso anche su questo fronte: nel frattempo i poliziotti hanno perquisito la sede della carrozzeria interessata e prelevato materiale di pratiche sospette di lavori su auto con atti vandalici.