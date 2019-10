Contromano falciano due ciclisti e si mettono in posa per una foto col pollice alzato: 3 ragazzi nei guai

Pollice in alto, soddisfatto, in posa come una bella foto scattata in vacanza, in totale relax. Peccato che avesse appena travolto due ciclisti con una potente Audi Coupè di colore grigio, andando contromano in fase di sorpasso. Succede a Vigonovo, provincia di Venezia, al confine con la provincia di Padova. Mentre i due ciclisti, entrambi di Noventa Padovana, venivano portati in ospedale dopo il violento impatto, i tre ragazzi che erano a bordo dell’auto che li aveva appena investiti se ne stavano belli comodi appoggiati al guard-rail col pollice sollevato e sorridente, nonostante lo schianto. La notizia è riportata da Il Gazzettino. Ora per i tre ragazzi sono guai.

I ragazzi, giovanissimi, erano a bordo di una potente Audi: a causa di una manovra azzardata del guidatore hanno investito in pieno un gruppo di ciclisti al confine tra il veneziano e il padovano. La foto mentre ridono e approvano il tutto col pollice sollevato verso l'alto è stata scattata durante i rilievi effettuati dalle forze dell'ordine a seguito proprio dello spaventoso incidente stradale.

