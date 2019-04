Giovedì 4 Aprile 2019, 19:20

Il lavoro continua a uccidere: sono state 121 le vittime nel primo bimestre del 2019, 8 sono donne e 29 sono stranieri. Si muore di più al Nord, visto che in quell'area del Paese ci sono più cantieri. Il dato è stato raccolto dall'osservatorio sul lavoro della Vega Engineering.Spiega Mauro Rossato, presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro Vega di Mestre: “Il primo mese del 2019 sembrava far emergere un miglioramento dato che le vittime sul lavoro complessive erano in diminuzione del 34% rispetto al 2018. Ma ora, già nel primo bimestre, i segnali appaiono più che mai sconfortanti: il decremento della mortalità rispetto al 2018 si è ridotto al 3,2%, mentre è dell’1,2% quello relativo alle sole morti in occasione di lavoro. Così si ripiomba nuovamente nell'emergenza”.E trale regioni la maglia nera tocca alla alla Lombardia in cui sui contano 21 vittime , seguita dalla Sicilia che ha più che raddoppiato le sue vittime rispetto al 2018 con 13 morti bianche Seguono: Lazio e Pienonte con 11 decessi; Campania, Emilia Romagna e Toscana 7; Puglia 6; Abruzzo 5 ; Umbria, Calabria e Marche 4 ; Trentino Alto Adige e Basilicata 3; Liguria, Molise e Sardegna 1.Oltre la metà delle vittime aveva un’età compresa tra i 45 e i 59 anni. Le donne che hanno perso la vita nel primo bimestre del 2019 sono 8. E sono infatti 29 gli stranieri che hanno perso la vita nel nostro Paese, pari al 24% del totale.E creesce anche il numero degli infortuni non mortali: dal primo bimestre 2018 al 2019 sono passati da 96.121 a 100.290. A Nordest il dato peggiore con 31.404 infortuni, seguito dal Nord Ovest (30.398). Prima per numero di infortuni la Lombardia (19.011), seguita da Emilia Romagna (13.029) e Veneto (11.935)