Aggredito un ragazzino, nella notte si scatena il parapiglia. La polizia denuncia un ventenne

SENIGALLIA - Aggredito un minorenne, apparentemente senza motivo, la notte scorsa tra via Umbria e via Spontini, nei pressi del lungomare Alighieri. Poco dopo l'una si è scatenato il caos tra quanti volevano difendere il minore e gli amici di un 20enne di Chiaravalle, denunciato dalla polizia. E' stato lui a colpire il minorenne che un'ambulanza ha soccorso e traferito in ospedale per le cure del caso. Sul posto oltre alla polizia, di supporto carabinieri e vigili urbani. Ultimo aggiornamento: 18:11