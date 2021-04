Il Covid si porta via Gabriele Guidarelli, storico gelataio: aveva 62 anni

SENIGALLIA - Un altro lutto per Senigallia. Ancora lacrime e dolore con il quartiere della Cesanella in lutto per la scomparsa di Gabriele Guidarelli, morto ieri a causa del Covid. Aveva 62 anni. Tanti amici sapendo del momento difficile gli avevano inviato messaggi di saluto ma senza ottenere risposta: le sue condizioni nelle ultime ore si erano infatti aggravate fino al trasferimento in Rianinazione dove è morto.

Molto conosciuto in città dove aveva gestito varie attività tra cui la storica gelateria Clover e il Panificio Adriatico. Negli ultimi anni lavorava per la divisione commerciale dell’istituto di vigilanza La Vedetta. I funerali si terranno domani mattina con inizio alle ore 10 presso la chiesa della Cesanella.