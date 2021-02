Sequestrate 4mila mascherine “FFP2” fuorilegge, nei guai un commerciante di Frosinone

Sequestro di mascherine fuorilegge ad Alatri. L'intervento è stato effettuato dai militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi.

Nel corso del controllo di un’auto condotta da un cinquantenne, residente a Frosinone, i finanzieri hanno rinvenuto buste di cellophane contenenti complessivamente 4.000 mascherine, del tipo “chirurgiche” e “FFP2”, destinate alla commercializzazione al minuto, come confermato dallo stesso conducente. Dal controllo eseguito è emerso che le mascherine, di provenienza e fabbricazione asiatica, non erano conforme agli standard di sicurezza previsti dalla specifica normativa nazionale ed europea, in quanto prive delle necessarie informazioni previste dalla legge, quali l’indicazione relativa alla provenienza ed alla composizione del prodotto, la presenza di materiali pericolosi, tossici o infiammabili, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d’uso, rivelandosi, così, nocive per la salute e sicurezza dei consumatori, specie se trattasi di minori.

Il 50enne ciociaro è stato segnalato alla Camera di Commercio di Frosinone per violazione delle pratiche commerciali.

