Sequestrati 7.000 modellini contraffatti di Lamborghini importati da società napoletane

Sabato 24 Novembre 2018, 14:34

Oltre 7.000 riproduzioni in scala di automobili radiocomandate contraffatte, repliche di autovetture Lamborghini. Le hanno sequestrate i finanzieri del comando provinciale di Bologna nell'ambito di un'operazione che ha interessato anche la provincia di Napoli. Nel corso dello svolgimento di una serie di controlli per il contrasto alla contraffazione, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, guidati dal colonnello Luca Torzani, in alcuni negozi gestiti da cittadini di origine cinese nei Comuni di Bologna e Budrio, hanno rinvenuto, esposti per la vendita, circa 150 modellini di automobili radiocomandate riproducenti, senza legittimo titolo, il design di due note super car Lamborghini, la “Aventador” e l’“Huracan”, oggetto di registrazione comunitaria.Grazie all’esame della documentazione contabile rinvenuta nel corso delle ispezioni, i finanzieri sono riusciti ad individuare quelli che parevano essere i centri di importazione e distribuzione: due società con sede a Poggio Marino, nella provincia di Napoli. Il sostituto procuratore Michela Guidi della Procura della Repubblica di Bologna, oltre a convalidare il sequestro delle macchinine rinvenute presso i rivenditori bolognesi, ha disposto l’esecuzione di una perquisizione presso le aziende partenopee. In Campania le Fiamme Gialle hanno scoperto e sequestrato ulteriori 6.800 articoli contraffatti oltre alla documentazione amministrativo-contabile riferita all’importazione dei prodotti al fine di riscontrare i flussi economici e finanziari generati nell’ambito della commercializzazione posta in essere dalle società coinvolte.Accertata l’importazione dalla Cina e la distribuzione sul territorio nazionale di quasi 21.000 modellini contraffatti. Tutte le attività sono state condotte in stretta collaborazione con l’ufficio legale della Lamborghini, legittima titolare di tutti i diritti di proprietà industriale e di sfruttamento economico che, con i propri periti, ha certificato come i modellini oggetto dei sequestri da parte delle Fiamme Gialle, fossero effettivamente riconducibili al design delle autovetture di suddetta azienda. La Guardia di Finanza ha denunciato due uomini della provincia di Napoli responsabili dell'illecita attività di importazione unitamente ai titolari dei tre esercizi commerciali presenti sul territorio emiliano. L’intervento si colloca nell’ambito della missione istituzionale della Guardia di Finanza, finalizzata alla tutela del mercato dei beni e dei servizi, alla salvaguardia dei marchi nonché al contrasto di tutte le condotte illecite che minacciano il made in Italy, realizzata mediante una costante azione di controllo economico del territorio.