Uova di pesce volante colorate: sequestri della Guardia Costiera

Martedì 18 Settembre 2018, 09:55 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2018 10:04

Efficace attività di contrasto della polizia marittima della Guardia costiera di Pescara e Vasto sulla commercializzazione di un lotto di 1.300 confezioni di « uova di pesce volante congelate», nome comune della specie di Tobiko orange, green e red, al cui interno sono presenti coloranti «E102, E110 e E129» carenti in etichettatura dell’informazione addizionale prevista dall’art. 24 e dal relativo allegato quinto al regolamento comunitario 1333/2008, ossia della dicitura «può influire negativamente sull’attività e l’attenzione dei bambini».Le attività di controllo sono state disposte direttamente dal Centro Controllo area pesca della Direzione marittima di Pescara a seguito di direttive del comando generale, in quanto, da indagini effettuate, diverse confezioni risultavano essere state vendute ad esercizi commerciali (per la maggior parte esercizi etnici) localizzati in diverse Regioni compreso l’Abruzzo, e nelle Provincie di Pescara, Chieti e L’Aquila.Riscontrate diverse infrazioni sia sulla tracciabilità che etichettatura e così si è, quindi, proceduto a sequestrare sia del prodotto interessato Tobiko che di altre specie ittiche non tracciate per un totale complessivo di 230 chilogrammi e per un importo complessivo sanzionato pari a euro 36.000,00 circa.